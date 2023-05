Riga (od našeho zpravodaje) - Národní tým totiž na trénink dorazil až na gólmana Marka Langhamera, který dostal po nedělním duelu volno, kompletní, na ledě nechyběl žádný z 22 hráčů do pole. Což je v Rize pro Jalonenovu družinu věc až nevídaná.

Zatímco k posledním zápasům reprezentace nastupovala se sedmi beky a třinácti forvardy, proti výběru Javorové listu by to mohlo být jinak a trenéři by mohli točit kompletní čtyři obranné dvojice a čtyři útočné formace.