Nominaci na MS mohou doplnit i hráči AHL. Skoro nutnost, míní novinář

Nejen NHL by mohla být soutěží, která ze zámoří dodá české reprezentaci hokejisty pro nadcházející mistrovství světa ve finském Tampere a lotyšské Rize. „Nejen, že si to umím představit, skoro bych řekl, že to bude nutnost,“ soudí Marek Burkert v pořadu Příklep na Sport.cz. O které hráče by se mohlo jednat?

Hráč z AHL v české nominaci na MS? Asi to bude nutnost. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Hokejový redaktor Sport.cz dokonce přidává odvážné přání. „Doufám, že minimálně dva tři se v konečné nominaci objeví," říká Burkert. Možnost sáhnout po kterémkoliv hráči komplikují zejména dvě okolnosti. Jednak pozdější fáze play off AHL budou časově kolidovat s konáním šampionátu a jednak někteří hráči mohou zároveň být žádání v týmech NHL, které ještě budou hrát o Stanleyův pohár. Hokejový pořad Příklep s útočníkem Radimem Zohornou.Video : Sport.cz Odhadnout touto dobou, kterých klubů AHL se vyřazovací boje nebudou týkat, je v tuto chvíli těžké. V AHL je totiž od minulé sezony jiný formát play off než v NHL. Ze základní části postupuje hned 23 mužstev z 32. Nejobávanější farma NHL skončila. Lepší zima než teplo v kriminalitě! Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Ze hry o play off v obou soutěžích je aktuálně jen dvojice Lukáš Dostál, Andrej Šustr z Anaheimu, respektive farmářského celku San Diego Gulls. V Příklepu přišla řeč na Radima Zohornu, který byl hostem pořadu. Ten odehrál většinu sezony za Calgary Wranglers, farmu plamenů, než byl v den uzávěrky přestupů vyměněn do Toronta, kde působí v záložním celku Marlies. „My jsme první, takže budeme hrát play off, myslím si, že půjdeme daleko," odpovídá na rovinu k situaci Toronta v AHL, kde nastupuje spolu s Filipem Králem. Farma Toronta? Suverénně nejlepší. Český útočník pro pořad Příklep o podmínkách v AHLVideo : Sport.cz „Nejsem si úplně jistý, jak je to s termínem začátku mistrovství, takže na to vůbec nemyslím," přiznává nejmladší ze slavné bratrské trojice Zohornových. Nadějněji z pohledu národního týmu vypadá situace Davida Jiříčka, jenž stihl odehrát dvě utkání NHL za Columbus, který je ze hry o play off. Nadějný bek aktuálně patří do sestavy Clevelandu. Monsters jsou sice ve hře o účast ve vyřazovacích bojích, ale zřejmě nebudou patřit k největším favoritům. Stříbrný medailista z letošního šampionátu dvacítek by si tak mohl zopakovat loňskou účast na mistrovství světa. AHL versus extraliga. Příspěvek z pořadu Příklep s Radkem Dudou.Video : Sport.cz Slušnými čísly se v AHL prezentují i další Češi, například duo Jiří Kulich, Lukáš Rousek v Rochesteru (farmě Buffala), Martin Frk ve Springfieldu (rezervě St. Louis) či Matěj Blümel v Texasu (záložním týmu Dallasu). Mezi brankáři kromě již zmíněného Dostála můžeme jmenovat také Jiřího Pateru, jenž chytá v Hendersonu a letos debutoval v NHL za Vegas. Více v pořadu Příklep s Radimem Zohornou. NHL PŘÍKLEP: Těžké chvíle českého útočníka. V pokoji bylo zataženo, byl jsem v depresích