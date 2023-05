Norové nás sice přestříleli, hlavně v první třetině, ale z toho měli tak dvě nebezpečná zakončení. Nás hodně uklidnil první gól Dominika Kubalíka při hře pět na tři. Ten to prostě vždycky trefí famózně. Když dostane prostor, tak umí vypálit tvrdě, přesně, nedá se to chytat. Pak se navíc prosadil i Kuba Flek.

Druhou část hodně ovlivnily naše fauly. Některé teda dost vymyšlené. Hlavně zákrok Daniela Voženílka na Nörsteba, za který dostal pět plus do konce. Přitom to pískal Němec Schrader, stejný rozhodčí jako v zápase se Slovenskem, v němž prošel ostrý hit Kocha na Filipa Chlapíka...

Oslabení ale kluci zvládli výborně, zblokovali hodně střel. Norové už obměnili generaci, která je dokázala dostat i do čtvrtfinále, a nová krev se zatím moc nechytá. V přesilovkách byli dost bezradní. Dokonce jsme měli víc šancí než soupeř.

Ani české početní výhody se mi úplně nepozdávaly. Chyběl moment překvapení, hlavně u té pětky se Špačkem a Červenkou. Zkoušeli jsme křižné přihrávky na Červuse, ale šance z toho nebyly. Pořád je na čem pracovat. V těžkých zápasech budou přesilovky rozhodovat.

Samozřejmě jsou znát i vynucené změny v sestavě. Lukáš Sedlák i Filip Chytil byli naši klíčoví hráči. Nahradit je bude ohromně těžké, mužstvo táhli. Do první formace ke Kubaldovi (Kabalík) s Červusem (Červenka) šel Vláďa Sobotka. Ačkoliv se střelecky trápí, celkem tam zapadl, umí si s nimi dobře vyhovět.

Foto: David Taneček, ČTK Útočník Radan Lenc před norskou brankou.

Co se týče náhrad za marody, Radan (Lenc) do toho vlétl dobře, byl vidět a cítit. Uvidíme, co předvede Zohornič (Radim Zohorna). Je to velký kluk, silový. Bude se hodit před bránu.

Teď přijdou dvě těžké zkoušky před čtvrtfinále. Můžeme do nich nastoupit v klidu už s jistým postupem. Dobře nás to prověří. Snad se naladíme dobře na klíčovou fázi turnaje. V neděli se Švýcary to bude složité, předvádí dobré výkony. Ale podle mě na ně máme. Nevidím je jako úplné favority turnaje.

Tomáš Vlasák S národním týmem byl u zlatého hattricku na světových šampionátech v letech 1999 až 2001. Za reprezentaci odehrál bývalý vynikající útočník 135 zápasů, v nichž vstřelil 43 gólů. Zahrál si i na Světovém poháru 2004, kde Češi došli až do semifinále. Je šampionem ruské Superligy s Omskem, v domácí extralize vybojoval mistrovský titul s Plzní. Vyzkoušel si nejvyšší soutěž ve Finsku, Švédsku, Rusku i Švýcarsku, v NHL má na svém kontě 10 utkání za Los Angeles. Posledních sedm let zastává post sportovního manažera v HC Škoda Plzeň.