OČIMA MISTRA: Postup nechci snižovat. Zaráží mě ale jedna věc, z níž mám v semifinále strach, varuje Vlasák

Klíčem k postupu do semifinále MS byl jednoznačně náš rychlý první gól v přesilovce. Němci spoléhali na defenzivu a vodou na jejich mlýn by bylo, kdyby třeba první třetinu neinkasovali, nebo dokonce vedli. Jsem si jistý, že pak by to byl zcela jiný zápas.

Foto: Sport.cz s využitím ČTK Čeští hokejisté se radují z brankyFoto : Sport.cz s využitím ČTK

Článek Jenže nebyl, Pastrňákův zásah už po 137 vteřinách naše uklidnil. A když jsme odskočili na 2:0, věřil jsem, že už to zvládneme, protože Němci takovou ofenzivní sílu nemají. První tři naše góly vstřelila elitní formace v přesilovkách. Když si začne puky takhle rychle házet; navíc z první; strašně těžko se to brání. Pasta, Krejča i Červus jsou strašně šikovní, vědí o sobě a umějí si to krásně dát. PŘÍKLEP EXTRA - hokejové studio Sport.cz tentokrát s Radkem Dudou a Janem NovákemVideo : Sport.cz Je samozřejmě super, že jsme to zvládli a jsme v semifinále. Nechci to nikterak snižovat, trošku mě ale zaráží, že zase hrála jen jedna lajna. V semifinále budeme mít daleko těžšího soupeře, který bude o síle Pastrňáka a spol. dobře vědět. Prostě se musejí zapojit i další formace. Zaplaťpánbůh, že nám první lajna funguje, hraje fantasticky a zajistila nám postup. Jestli se ale nenajdou další hráči, kteří budou schopní dát gól a rozhodnout, mám z toho v semifinále, které už bude jiný level než proti Německu, strach. Němci měli několik vyložených šancí, to je ale normální. Nikdy se na MS nestane, že si soupeř nevytvoří vůbec nic. Je to o tom, že gólman musí v takhle důležitých zápasech chytit něco navíc, což Karel Vejmelka přesně splnil. MS v hokeji Česká přesilovková show! Národní tým si poradil s Německem a je v semifinále MS Fantastický zákrok předvedl zejména ve druhé třetině proti Noebelsovi. V první chvíli jsem si myslel, že je to gól, že se puk odrazil z branky, on ho ale báječně vytáhl na horní tyčku. O víkendu si zahrajeme o některý z cenných kovů, na který čekáme už deset let. Jsem přesvědčený, že úspěchem by byla jakákoliv medaile. Stoprocentně, jednoznačně. Tomáš Vlasák S národním týmem byl u zlatého hattricku na světových šampionátech v letech 1999 až 2001. Za reprezentaci odehrál bývalý vynikající útočník 135 zápasů, v nichž vstřelil 43 gólů. Zahrál si i na Světovém poháru 2004, kde Češi došli až do semifinále. Je šampionem ruské Superligy s Omskem, v domácí extralize vybojoval mistrovský titul s Plzní. Vyzkoušel si nejvyšší soutěž ve Finsku, Švédsku, Rusku i Švýcarsku, v NHL má na svém kontě 10 utkání za Los Angeles. Posledních sedm let zastává post sportovního manažera v HC Škoda Plzeň. MS v hokeji MS v hokeji 2022 ve Finsku: Program čtvrtfinále a další informace

