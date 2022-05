OČIMA MISTRA: Zaplaťpánbůh za Pastrňáka! Ale medaile je zásluhou všech hráčů

Po deseti letech to konečně cinklo a mám z toho strašnou radost. Bylo to ukrutně dlouhé čekání na medaili a pokud by se to nepovedlo, už by to bylo opravdu tristní. Klukům ode mě letí obrovská gratulace.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu o bronz Česko - USAVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Článek Dneska to byla vyloženě zásluha celého týmu. Nehrála pouze jedna lajna, ale přidali se i ostatní. Strašně důležitý byl (Smejkalův) gól na 2:3. A na začátku třetí třetiny už jsme Američany zlomili. Trenérům se povedlo prohození Pasty (Davida Pastrňáka), který hattrickem ukázal, jak nebezpečný je to hráč a střelec. Zaplaťpánbůh, že ho máme. Spousta kluků v minulosti už na šampionátech zažila zklamání, pro ně to je taky obrovské zadostiučinění, že konečně uhráli medaili. MS v hokeji SESTŘIH: Báječný obrat! Čeští hokejisté mají po deseti letech bronz z MS V brance začínal po výprasku 1:6 od Kanady Karel Vejmelka, který od Američanů dostal tři góly, ale těžko ho z něčeho vinit. Po příchodu Langhamera ale bylo vidět, že mužstvo začalo hrát líp a rychleji. Foto: Michal Kamaryt, ČTK Euforie propuká. Čeští hokejisté vybojovali bronz.Foto : Michal Kamaryt, ČTK Za stavu 1:3 mi tedy nebylo moc dobře po těle. Říkal jsem si, co to s kluky udělá, když prohrávají o dva góly, ale naštěstí se povedlo snížit a pak už bylo znát, že Američanům ty síly opravdu docházejí. Kdybych měl vyzvednout jediný zápas na šampionátu, pak by to bylo právě utkání o třetí místo. Měli jsme v nohách těžkou porážku s Kanadou, prohrávali jsme o dva góly, ale krizi jsme překonali, což bylo nejdůležitější. PŘÍKLEP EXTRA: Hokejové studio k zápasu ČESKO - USA o bronzVideo : Sport.cz Samozřejmě jsme viděli, že nás táhne celé mistrovství hlavně první lajna a v určité fázi chybělo, že se nepřidal nikdo další. Medaile je ale zásluha všech, to není jen o třech hráčích. Zasloužil se o ni celý tým. Tomáš Vlasák S národním týmem byl u zlatého hattricku na světových šampionátech v letech 1999 až 2001. Za reprezentaci odehrál bývalý vynikající útočník 135 zápasů, v nichž vstřelil 43 gólů. Zahrál si i na Světovém poháru 2004, kde Češi došli až do semifinále. Je šampionem ruské Superligy s Omskem, v domácí extralize vybojoval mistrovský titul s Plzní. Vyzkoušel si nejvyšší soutěž ve Finsku, Švédsku, Rusku i Švýcarsku, v NHL má na svém kontě 10 utkání za Los Angeles. Posledních sedm let zastává post sportovního manažera v HC Škoda Plzeň. MS v hokeji MS v hokeji 2022 ve Finsku: Program finále a výsledky zápasů

