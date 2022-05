Fotogalerie +13

Tampere (od našeho zpravodaje) - Dvě třetiny to bylo z českého pohledu spíš trápení a bronzový třpyt jako by slábl a vzdaloval se. Američané v úvodu častěji stříleli, byli aktivnější i efektivnější a v 10. minutě šli do vedení. Po vyhrané buly pálil od modré Peeke, Meyers před brankou nechtěně, avšak šikovně tečoval, aby Hronkem zcela nepokrytý Kuhlman doklepával do prázdné. Jen o dvě a půl minuty později šel po zbytečném vyloučení za katr Černoch a Češi v dalším bídně odbráněném oslabení inkasovali podruhé.

Ne, tým se nevzdal. To je mu ke cti. Po výtečné přihrávce Šimka se hnal Blümel sám na Swaymana, ale neuspěl. Odměna se však dostavila, když Flek u mantinelu vybojoval v chumlu puk, naservíroval ho Černochovi, který se "vykoupil" z předchozího faulu. Čechy to nabudilo, Červenka si vykoledoval faul, jenže v přesilovce – v nejsilnější české zbrani na turnaji – se Američané po zaváhaní na modré rozjeli k rychlému kontru, po kterém šli do vedení na 3:1.

Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Hokejista USA Adam Gaudette se raduje se spoluhráči z gólu proti Česku.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP

Do druhé třetiny trenéři nasadili Marka Langhamera a vlastně jen prohloubili otázku, proč v sobotním semifinále proti Kanadě nechali Karla Vejmelku "trpět" v brance celý zápas.

A zda se neměl šetřit na neděli.

Teď už je to jedno, protože šlo o klíčový krok.

Foto: Martin Meissner, ČTK/AP David Pastrňák se raduje se spoluhráči z gólu proti USA.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP

Langhamer pustil jediný gól a dal Čechům šanci vyhrát, byť ve druhém dějství to na nějaký obrat dlouho nevypadalo. Až když během reklamní pauzy pořadatelé vyzvali k tanci maminku Davida Pastrňáka, která skrz obří kostku dostala do varu celé publikum, probral se také tým. Puk po nahození Skleničky vypadl přesně před najíždějícího Smejkala a Češi tak před závěrečnou dvacetiminutovkou ztráceli jen gól.

"Pořád jsem věřil. První třetina vypadala, jak vypadala, ale zůstali jsme dál aktivní. Furt jsme po nich šli, byli jsme aktivní celý zápas. Věděli jsme, že máme síly na to, abychom to otočili. Vlítli jsme na ně, nenechali jsme je nadechnout," popisoval útočník Tomáš Hertl.

Těžko říct, co se o pauze dělo v kabině, ale do poslední části nastoupil jiný tým.

Sebevědomý, plný odhodlání, střídačka neskutečně ožila. Kouč Jalonen poprvé na turnaji roztrhl hokejová "dvojčata" Pastrňáka s Krejčím, toho prvního poslal k Hertlovi a on hned v úvodním střídání šikovnou střelou vyrovnal. Zanedlouho po vyhraném vhazování Krejčího přesně střílel Červenka, aby báječné tři minuty dokonal svým druhým gólem Pastrňák.

Najednou to bylo jen o jednom mužstvu.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK David Pastrňák překonává Jeremyho Swaymana v brance USA.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

"Užili jsme si to. I když jsme prohrávali, povzbuzovali jsme se, řvali jsme a věřili. Víme, že je tu plno kluků, které mohou dát góly. Mám ohromnou radost, že jsme to prolomili. Už jsem byl dvakrát čtvrtý, za každou cenu jsem to chtěl prolomit," řekl Hertl.

Češi dominovali, hráli suverénně v 55. minutě jim dodal klid Kämpf, jenž skóroval v oslabení, aby stejný hráč přidal i bronzovou tečku, když se trefil do prázdné branky. Závěr ještě přinesl snížení i Pastrňákův hattrick, nicméně o medaili bylo dávno jasno.

"Zlomili jsme to desetileté čekání, ale nemůžeme počítat s tím, že další bude zase za deset let. Musíme přidat další hned rok, ať už pojede kdokoliv. Musíme hokej zvednout, protože je to náš národní sport. Lidi ho milují. I když jsme jako Češi kritičtí, každý si užije medaili a musíme za ni bojovat. Tomu národu to v těchto těžkých dobách pomůže," dodal Hertl.