Tampere (od našeho zpravodaje) - „Chci, aby s Pastrňákem hrál s odkazem na společnou historii jako centr Krejčí, i když jeho lajna byla zatím jasně naše nejlepší. Líbil se mi taky Zohorna vedle Hertla, dal té lajně rychlost. Tomáš k sobě potřebuje takové hráče," řekl Jalonen.

Už první cvičení během 45 minut na ledě ukázalo, že k Pastrňákovi s Krejčím půjde na levé křídlo kapitán Červenka. „Naším přáním bylo dát oba Davidy k sobě, takové spojení se vyloženě nabízelo," doplnil asistent kouče Libor Zábranský. „Nejde nám o to mít jen top první lajnu, ale další nám nehrály. Potřebujeme, aby zabraly i další útoky," řekl k určitému dilema, jestli rozdělit tři dosud nejproduktivnější hráče Červenku (1+6), Blümela (3+2) a Krejčího (1+2).

České hokejisty čeká na MS důležitý duel s Lotyšskem. Co radí národnímu týmu experti Radek Duda a Jan Škvor?Video : Sport.cz

Teprve 21letý Matěj Blümel přichází na pravou stranu Hertlovu útoku. „Hraje od začátku turnaje výborně. Svým pohybem, dravostí a rychlostí pomůže v každém útoku. Svým projevem vytvoří spoustu prostoru pro koncové hráče, nechceme aby na své hře cokoliv měnil," uvažuje Zábranský.

Novou pozici získal i dosud gólově mlčící Jakub Vrána, jenž bude v lajně s Černochem a Smejkalem. „Je povinností nás trenérů s ním něco udělat, vymyslet, různě zkoušet. Není to o nějakém probuzení spícího střelce lousknutím prstů, ale hledáme způsob, jak Vrániče povzbudit, aby uplatnil svou skvělou střelu. Věřím, že potenciál v sobě má a naplní to, proč tady je," komentuje to asistent trenéra.

„Vránič je zajímavý typ člověka, ale myslím, že nám věří, hodně s ním mluvíme a snažíme se, aby se cítil komfortně a my z něj vytáhli, co v sobě má. Rozhodnutí na ledě pak ale každý hráč dělá sám. To už nejde vysvětlit, naučit," naznačuje Zábranský.

Vejmelka hráčem utkání s RakouskemVideo : Sport.cz

Protože Simon z citlivých osobních důvodů z dějiště MS odjel a Kämpf má do Tampere dorazit až ve čtvrtek odpoledne, zbývají už jen tři útočníci ze soupisky, kteří se potkají ve čtvrté lajně. Se Stránským a Špačkem tam bude hrát Flek. Na příležitost týden marně čekající Holík s Kodýtkem už balí na cestu domů.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Nejpravděpodobnější první český útok pro zápas s Lotyšskem. Zleva David Pastrňák, David Krejčí a Roman Červenka při dopoledním rozbruslení.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Češi mají v plánu točit všech osm obránců. „Tam dáme hodně na intuici, třeba dohrajeme jen na šest," prozrazuje Zábranský. Gólmana na Lotyše ale v duchu tradice nesdělí s odkazem, že veřejnost se jméno dozví až hodinu před zápasem, kdy vyjde oficiální zápis. Našim záměrem není něco tajit fanouškům. Jen máme nějaká pravidla, která, prosím, respektujte," dodává. Nicméně z rozbruslení se zdálo, že by měl chytat znovu Vejmelka.

Po zařazení Pastrňáka ale vypadá jinak i podoba přesilovkových formací. „Mám dobrý pocit, dostavila se posila jako hrom, ale z toho vyplývá i změna sestavy pro hru v početní výhodě, i když tam to není jen o nějakém sehraném vzorci, ale hlavně o kvalitě provedení," líčí Zábranský.

Elitní přesilovkové komando dál tvoří čtyři útočníci společně s Hronkem, ale pozici clonícího hráče zaujal Hertl místo Stránského a je na ledě logicky doplněn kompletní první lajnou Pastrňák, Krejčí, Červenka. Alternací bude zřejmě Černochův útok se Smejkalem a Vránou, zezadu vyztužený Kundrátkem a Kempným.

Předpokládaná sestava Česka proti Lotyšům Vejmelka – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Sklenička, Šimek, Jiříček, Jordán – Pastrňák, Krejčí, Červenka – Blümel, Hertl, H. Zohorna – J. Vrána, Černoch, Smejkal – M. Stránský, M. Špaček, Flek.

„Teprve po příjezdu Kämpfa budeme kompletní, pak potřebujeme všechny dílky týmové mozaiky složit do kupy," naznačuje Jalonen, že uvedená sestava bude platit jen na Lotyše. Kouč také přiznává, že po klopýtnutí s Rakušany se každý z mužstva cítí trochu provinile. „Ale tlak je součástí naší práce, s dosavadními výsledky musíme žít. Zbývají nám ve skupině čtyři zápasy a máme to stále ve svých rukou. Teď skládáme plán, jak uspět v tom prvním," míní.

Zábranský ale zdůrazňuje, že Pastrňáka nelze brát jako spasitele. „Je to jen o týmu. Pokud nebudeme všichni bojovat a kluci na ledě bruslit i padat po hlavě do střel, tak nezafunguje vůbec žádný systém. A nespasí to pak ani jedna lajna a ani jeden hráč. Je to o všech, Potřebujeme začít dobře od prvního střídání, nebýt pasivní a napravit ten nepovedený zápas proti Rakousku," říká asistent kouče.