Otázka na trenérku Německa byla necitlivá. Nedivím se, že se jí dotkla, říká Duda

Velkou pozornost médií z celého světa poutá první asistentka trenéra v historii hokejového mistrovství světa Jessica Campbellová. Působí na střídačce Německa a díky dotazu od slovenské reportérky má na triku jeden z nejsledovanějších příběhů šampionátu. Tématu se věnoval i pořad PŘÍKLEP EXTRA na Sport.cz. „Za mě, dej si na střídačku to nejlepší, co se ti nabízí. Pokud jsi přesvědčený, že tahle žena je to nejlepší, co německý tým může mít, ok. Tak ji tam dej,“ říká bývalý český reprezentant Radek Duda.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu Německo - ItálieVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Článek Není divu, že Campbellová poutá pozornost médií po celém světě. V některých případech to očividně může být samotné trenérce nepříjemné, jako například před pár dny během rozhovoru pro RTVS. Reportérka slovenské televize se údajně měla trenérky ptát na to, jak se jako atraktivní žena cítí v kolektivu plném přitažlivých mužů. A nechtěná senzace byla na světě. Němci jsou bojovníci, mají pracovní morálku. Co jim řekneš, to udělají, líčí Radek Duda v pořadu PŘÍKLEP EXTRA.Video : Sport.cz „Nedivím se, že se to trenérky dotklo. Takhle choulostivá otázka v mužské společnosti byla, myslím si, necitlivá," zastává se Duda 30leté asistentky kouče Toniho Söderholma. Více ve videu z pořadu PŘÍKLEP EXTRA. MS v hokeji TOP VIDEA MS: Gólman Kazachstánu deptá soupeře skvělými zákroky!

