Tampere (Od našeho zpravodaje) - Dvě třetiny marně hledal recept na svého parťáka z Bostonu, Američana Jeremyho Swaymana. V závěrečné dvacetiminutovce ale hattrickem zařídil obrat a výrazně dopomohl k bronzové medaili.

"Byl jsem hodinu a půl na dopingu, v šatně se ani moc neukázal. Ale řeknu vím, že těch prvních deset minut byla paráda. Jsme moc rádi, že jsme aspoň ten bronz urvali," líčil.

Hej hej hej hej hej! 🔥 pic.twitter.com/2II2hwNoNF — Bronzový nároďák (@narodnitym) May 29, 2022

Jak cenná je medaile po tom, jak zápas probíhal?

Pro nás je ten bronz strašně důležitý, hrozně jsme chtěli medaili urvat. Má cenu zlata.

Bral jste zápas i hodně osobně? Po semifinále jste kritizoval i sám sebe, k bronzu jste pomohl hattrickem.

Měl jsem to v hlavě a první dvě třetiny jsem i dnes hrál hrozně. Někdy ale stačí jedno střídání a všechno se otočí. Proto hokej hrajeme. Moc mě těší, že jsme udělali úspěch pro český hokej, pro naše fanoušky. Já jsem i rád kvůli Krejčovi s Červusem, že se nám to povedlo. Mají nějaký věk, nikdy nevíte, kdy budete zase reprezentovat. Já sem přijel po čtyřech letech, nevím, kdy to bude příště. Hrozně si vážím, že jsme medaili vyhráli i pro ty starší kluky.

Do třetí třetiny jste šel do lajny k Tomáši Hertlovi. Měl asistence na všech vašich třech gólech. Nepřekvapilo vás, že to šlo tak snadno?

Jsme zvyklí z Letňan, kam chodíme hrát s veterány v létě. Ne, byla to od Kariho (Jalonena) super změna. Celkově bylo všechno pozitivní. Věděli jsme, že potřebujeme stáhnout manko, měli jsme pak sebevědomí, že výsledek dovedeme otočit. Amerika hrála na čtyři obránce, tak jsme budovali celou naši hru na třetí třetinu.

Pastrňák načerpal týmu energii. Diskuse z pořadu PŘÍKLEP EXTRAVideo : Sport.cz

Řešili jste s Hertlem taktiku?

Nemám problém hrát s dobrými spoluhráči a já vím, co od Hertlíka čekat. On mi říkal, že se udrží na puku v útočném pásmu, ať si pro puk přijedu, že půjde do brány a já mám střílet. Naštěstí nám to tam padlo. Změna byla od trenéra výborným krokem. Je super, že jsme se dokázali zvednout i po tom semifinále, kdy jsme byli hodně zklamaní.

Věděl jste, že před víkendem šel Roman Červenka do kostela vyzvat i vyšší moc?

To ne, ale děsně mě hřeje, jak jsem ho viděl radovat se po jeho gólu na 4:3. Tohle jsem u něj ještě nikdy neviděl. Krejča a Červus byli naši lídři na ledě i v kabině. Táhli nás i tím, jak moc chtěli uspět oni.

Každý automaticky čekal, že když přijede David Pastrňák, všechno vezme na sebe. Je těžké se s tímto poprat?

Přeci jen jsem v Americe už nějaký rok. S tlakem jsem nějaké problém dřív měl, ale dnes jsem úplně jiný hráč, naopak ho beru jako motivaci. Vyhovuje mi to, našel jsem cestu, jak s tlakem pracovat. A prosím poslední otázku, já bych rád chtěl jít už za klukama.

Všiml jste si během zápasu, že se vaše maminka stala hvězdou na kostce?

Všiml. Viděl jsem to, podala parádní výkon.

Tancovala hezky a vzápětí přišlo snížení na 2:3.