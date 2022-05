Každým rokem je to horší a vyřazení bolí víc. Jak jsem už jednou byl blízko poháru, tak chci do finále zase a stát tentokrát na vítězné straně. Carolina měla ale ve vyrovnané sérii v sedmém zápase výhodu domácího prostředí výbornou taktiku. V předchozích letech jsme ji dvakrát vyřadili, to měla ještě mladší tým. Teď nám vyzrálejší Hurricanes všechno vrátili a mohou dojít daleko. Nám to letos nevyšlo, už v letadle jsem měl myšlenky na reprezentaci.