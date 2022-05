„Nejlepší individualitu na mistrovství má teď jednoznačně český tým. Hvězda vlétla na led a jezdila zprava zleva, a to ani nehrála na plný plyn. To není rozhodně výsměch Lotyšsku, nebo argument, že tým, který pořádně zatápěl Finům (Suomi vydřeli výhru 2:1), je banda lůzrů. Hovoří to jen o tom, jak český tým, a obzvlášť jeden hráč, ve čtvrtek dominoval," píše ve svém komentáři Anssi Karjalainen z finského listu Iltalehti.