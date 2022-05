Helsinky/Tampere (od našeho zpravodaje) - „Výsledek, o němž snily generace, pro nás znamenal hodně. Jenže připravil nás o veškerou energii do posledního dne," mrzelo Nikolaje Ehlerse, dánskou hvězdu z Winnipegu. „Řada lidí pochybovala, že dokážeme přemoct Kanadu, ale my věřili hlavně sami sobě. Pak už možná všichni doufali v nemožné, jenže ten poslední krok se nám už nepovedl," doplnil syn kouče.

Pro Dánsko je konečná devátá příčka třetím nejlepším umístěním na MS v dějinách, jen před dvanácti a šesti lety prošlo do elitní osmičky. „Věděli jsme, že se proti Kanadě nemůžeme vydat ze všech sil, protože nás další den čekal existenční zápas. Museli jsme ale přijmout výzvu, což si myslím, že by udělal každý," řekl útočník Morten Poulsen.

Proti Slovensku ale Seveřanům viditelně došly síly. „Měli těžší nohy, rozhodlo i naše správné nastavení hlav. Vletěli jsme do zápasu a rychle ho získali na svou stranu," říkal kapitán vítězů Tomáš Tatar.

„Rozpis turnaje nakonec mluvil proti nám. Bylo to náročnější, než jsme si byli sami ochotni připustit. Času na regeneraci bylo pro mé hráče skutečně málo a Slovensko, které mělo dva dny volno, toho perfektně využilo. Tlačilo od začátku, čímž mému týmu vzalo vítr z plachet. Jsme smutní, ale zároveň i hrdí na to, co jsme na turnaji předvedli," mínil trenér Juraj Ehlers.