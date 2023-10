Hala i město budou podle člena organizačního výboru světového šampionátu Petra Břízy na příval tamních fanoušků, kteří to nebudou mít do Ostravy daleko, dobře nachystané. „Naší obrovskou výhodou je, že díky Slovensku máme dva a s nováčkem z Polska vlastně skoro tři domácí týmy,“ radoval se Bříza, že zájem o vstupenky na hokejové zápasy je v obou městech obrovský.

Spoustu lidí přicestuje podpořit nováčka šampionátu. „Jižní Polsko je hokejový region, je tam spousta bašt a měli obrovskou radost, že po dvaadvaceti letech postoupili. A musím říct, že já taky. Dlouhodobě máme velmi dobré vztahy, pomáháme jim i v rámci soutěží, šestnáctku osmnáctku mají v našich soutěžích. Je fajn, že se vrátili do elitní skupiny,“ prohlásil Bříza.

Další vstupenky už na jednotlivé zápasy půjdou do prodeje v lednu. „Máme přísliby, že jak kanadský, tak americký tým v Ostravě by měly přivézt velké hvězdy z NHL, proto je předpoklad, že po oznámení nominací se zájem zase zvedne,“ uvedl Bříza, který věří, že i při méně atraktivních zápasech nebudou haly prázdné, jak se tomu děje v jiných zemích.

V Ostravě kromě Slovenska a Polska budou hrát ještě Lotyši, Švédi, Němci, Američané, hráči Kazachstánu a Francie. A Bříza má řešení, jak naplnit halu v případě, že by nějaké vstupenky zůstaly neprodané. „Lístky nabídneme školám a v hlavě mám také unikátní projekt, kterým je spolupráce s Univerzitní hokejovou ligou, která za poslední roky udělala obrovský skok dopředu,“ nastínil Bříza.

„Ale ne. Hokejová hala v Ostravě je nadčasová. Prošli jsme ji, viděli jsme i zázemí pro týmy. Jako hráč ji moc dobře znám, je perfektní a dostačující. Potřebuje drobné stavební úpravy, nechci tomu říkat kosmetické, ale vždycky se ta hala musí malinko oživit. Ale to platí pro všechny stadiony. Těm objektům to navíc prospěje,“ naznačil Bříza.

„Ostrava má za sebou šampionáty 2004 a 2015, dvacítky v roce 2019, mistrovství v para hokeji. Překonala všechny rekordy, je to sportovní město a spousta věcí je tady díky místním lidem, kteří pomáhají skvěle organizovat Zlatou tretru nebo turnaj v Beach volejbalu jednoduchých,“ uvedl Bříza.

K hladkému průběhu šampionátu budou organizátoři i tak potřebovat zhruba tisíc dobrovolníků. Čtyři stovky budou pomáhat návštěvníkům, týmům i mediím přímo v Ostravě. „Je to velká příležitost, jak si šampionát užít, jak se dostat do blízkosti hokejových hvězd,“ uvedl Jan Kuklík z organizačního výboru. Zájemci se mohou hlásit prostřednictví e-mailu volunteers@2024.iihfworlds.com a uvést, jméno a město, kde by chtěli pomáhat.