Přímo z Tampere (Od našeho zpravodaje) - V pátek se definitivně dozvěděl, že to bude právě on, kdo bude stát v brance proti Velké Británii. "Chytat v reprezentaci a hned na mistrovství světa je splněný klukovský sen. A jsem za něj rád a moc si toho vážím," vyprávěl 21letý Dostál.

Ten zápas měl být povinností a výhra splnila očekávání, leč nebýt výtečně chytajícího novice, Češi mohli v úvodu prohrávat a dlouze se trápit. Vždyť Dostál čelil hned zkraje dvěma nájezdům, po kterých však zůstal bezbrankový stav. "Pár střel tam bylo, ale to je přece moje práce. Musím se o to postarat. Možná jsem za to i rád, že jsem tam jen nestál."

Byl to pro něj opravdu speciální zápas. Poprvé v reprezentačním dresu a k tomu ve městě, kde toho zažil spoustu. Tři roky v Tampere chytal, našel si tu přítelkyni, která i se svou rodinou na zápas dorazila. "Byl to první zápas a já byl v očekávání. Byl jsem zvědavý, jaké to bude a musím říct, že jsem si to moc užil."