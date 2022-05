Nicméně navzdory tomu, že USA je prvotřídní hokejovou velmocí, zlato z MS Američané vybojovali naposledy v roce 1960. Od té doby získali maximálně bronz, finále si ještě nikdy nezahráli (vyřazovací část play off se hraje od roku 1992).

Kromě menšího zájmu elitních hráčů z NHL se to často přičítá právě uvolněnější morálce, s níž Američané šampionát pojímají.

I během toho současného se ve finských a švédských médiích objevují informace, jak si Američané přijeli do Tampere především užívat noční život v barech.

„Jenom jsme si dali spolu večeři a užívali si týmovou pospolitost. To je důležitá věc," tvrdil forvard New Yorku Islanders.

Do následující otázky, zda vedení týmu nemělo problém s pitím alkoholu u hráčů, se už vložil tiskový mluvčí americké reprezentace. „Je to přece legální, ne? Je to legální pro všechny týmy. Díky," ukončil konverzaci na toto téma.