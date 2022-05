PŘÍKLEP EXTRA: Mé hokejové srdce pláče, ale spadl mi z něj kámen, říká expert po skalpu USA

Vydřená a ohromně cenná výhra. Čeští hokejisté si díky vítězství 1:0 nad USA zajistili postup do čtvrtfinále a nejhůře třetí místo ve skupině B mistrovství světa ve Finsku. S výsledkem jsou spokojeni i experti - bývalý útočník Radek Duda s trenérem Martinem Pešoutem, kteří na Sport.cz v pořadu Příklep extra utkání hodnotili. „Slyšel jsem neskutečnou ránu. Myslel jsem, že to je bouračka, ale to mi spadl kámen ze srdce. Jsme ve čtvrtfinále. Na tomhle světovém šampionátu je medaile blízko,“ míní Duda. S defenzivním stylem hry se ale stále nesžil.

PŘÍKLEP EXTRA - hokejové studio Sport.cz tentokrát s Radkem Dudou a Martinem Pešoutem Video : Sport.cz

Článek Bývalému hokejistovi se nelíbilo vynechání 18letého beka Davida Jiříčka ze sestavy. Plzeňský talent zůstal mimo výběr finského kouče Kariho Jalonena druhé utkání v řadě. „Hráč s obrovským potenciálem a my ho máme na tribuně. To je na vězení. Jestli máme vychovat nové hráče, tak si tohle nemůžeme dovolit. Ujíždí nám vlak. Největší nepřítel hokeje je čas. Každý odehraný zápas by Jiříčka posunul," myslí si Duda. Po první třetině Češi vedli 1:0, na branku ale vyslali jen tři střely. „Trenér Jalonen proti silnějším soupeřům ordinuje opatrnější taktiku. Je to jiná cesta, než jsme zvyklí. Ale zatím funguje," oceňoval kouč brněnské Komety Martin Pešout. MS v hokeji Zatímco slovenský supertalent dominuje, Jiříček jí popcorn na tribuně, mrzí experta Jediný a rozhodující gól vstřelil z brejku Matěj Blümel „Stačila nám ale jedna hrubá individuální chyba soupeře. Kluci jeli sami na bránu a Mates krásným blafákem zakončil. Jinak je to hodně opatrné. Vyčkávání a oťukávání. Nejsem zastánce defenzivního hokeje, tři střely jsou hrozně málo. Snad bude mít hra ve druhé třetině větší spád," doufal Duda. Hra pět na pět hapruje, Blümela měl někdo pomstít. Diskuse z pořadu PŘÍKLEP EXTRA.Video : Sport.cz Těsný náskok národní tým držel i po druhé části, předvedená hra se však příliš nezměnila. Češi přidali jen čtyři střely na branku. „Viděli jsme stále stejnou hru. Střely malinko narostly, ale aktivita se nezlepšila. Pod Karim Jalonenem jsme ale nemohli čekat moc jiný hokej," mínil Pešout. „Ten Kari nám dává," smál se Duda. „To je umění se k tomu vyjadřovat. Utkání spíš připomíná šachovou partii," komentoval expert. V prostřední třetině tak stála za zmínku hlavně krásná přihrávka bruslí od Jakuba Vrány do brejku na Jiřího Smejkala. „Geniální patička. Snad i pan Šilhavý to ocení a Kuba bude příště bude v nominaci," doporučoval Duda s úsměvem trenérovi české fotbalové reprezentace. Švýcarsko jako soupeř Čechů pro čtvrtfinále? Jsou o dva kroky napřed... Debata z pořadu PŘÍKLEP EXTRA.Video : Sport.cz I přes silný americký tlak v závěru český tým dokázal vedení 1:0 udržet. „Jestli zítra vyhrajeme 1:0, tak mi to nevadí. Trochu otáčím názor. Když takové výhry budou mít za následek, že přivezeme placku, tak dobře pro kluky. Ale ne dobře pro hokej, mé srdce pláče. Stále si na nový styl zvykám," připustil Duda. Druhý z expertů oceňoval, že tým se zavedeného systému drží. „Nastavil se tak a mužstvo za ním jde. Defenzíva funguje a skvěle chytá gólman," chválil Pešout brankáře Karla Vejmelku, který byl díky 24 zákrokům a vychytané nule zvolen hvězdou zápasu. Kämpfova role? Jestli ho chceš maximálně využít, musíš mu dát stejný jídlo. Diskuse z pořadu PŘÍKLEP EXTRA.Video : Sport.cz Více o zápasu českého týmu s USA čtěte ZDE MS v hokeji MS v hokeji 2022 ve Finsku: Program, tabulky a další informace

