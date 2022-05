A to se také stalo. Javorové listy využily obě nabídnuté početní výhody, navíc se trefil z dorážky Johnson a rázem to bylo 4:1. „Byli jsme opařeni. Asi nemůžeme vyhrát, když ze čtyř přesilovek dáme jediný gól, a naopak soupeř potrestá naše hloupé fauly," komentoval bývalý útočník Brna nebo Plzně.

A obrat už v poslední části nepřišel, naopak Kanaďané přidali další dva góly. „Hokej se hraje šedesát minut. S tím jsme měli problém celý turnaj. Stojí nás to postup do finále," mínil Duda. „V utkání jsem neviděl našeho hráče pořádně před bránou, že by sebral gólmanovi oči a dělal v brankovišti bordel. V naší hře jsou to ojedinělé úkazy. To se pořád musíme naučit," pokračoval bývalý forvard.