Tampere (od našeho zpravodaje) - U nejlepšího českého hokejisty posledních sezon je ale otazník, protože podle informací ze zámoří nehraje Pastrňák play off zcela zdravotně fit. V jeho případě by tak asi hodně záleželo na závěru z lékařské prohlídky. Naopak Nosek by měl být v pořádku a jako defenzivně založený útočník, který dobře zvládá oslabení, by do koncepce národního týmu pasoval.