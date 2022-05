Reprezentace střeží tajemství. Na Švédsko však vyrazí se změnami v sestavě

Zůstával tajemný jak hrad v Karpatech, ale i tak asistent trenéra hokejové reprezentace Libor Zábranský přiznal, že sestava týmu dozná před večerním utkáním se Švédskem změn. Nicméně nejedná se o tahy, které by si vynutila zranění hráčů, ale budou to ryze taktické varianty. A nejspíš se místo Lukáše Dostále objeví v brance Karel Vejmelka, byť to Zábranský nepotvrdil: "Některé věci chceme držet do poslední chvíle pod pokličkou," řekl asistent. Sestavu tak odtajní až hodinu před utkáním (začíná v 19.20).

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Čeští hokejisté se radují z úvodní branky utkáníFoto : Michal Kamaryt, ČTK

