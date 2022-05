V noci na neděli se dvakrát vzbudil a zkontroloval výsledky sedmých zápasů 1. kola play off NHL. A ráno pak Petr Nedvěd věděl, že ho čekají tři důležité hovory. Vedle obránce Michala Kempného z Washingtonu, který se k národnímu týmu připojí už v pondělí, bude ještě volat Davidu Pastrňákovi, Tomáši Noskovi (oba Boston) a Davidu Kämpfovi (Toronto). Ondřeje Kaše oslovovat nebude, protože útočník Maple Leafs očekává narození potomka.

Proč jste se rozhodli povolat Michala Kempného, když od poloviny března nehrál?

Má svoji kvalitu. Ano, ve Washingtonu nebyl vytížený, jak bychom si my i on představoval, ale pořád je to vynikající obránce, který nám pomůže.

Rozhodla právě jeho kvalita nad tím, že tým opouští David Musil, který už měl zažitý herní systém?

Dá se to tak říct. Já bych Davidovi poděkovat, že přijal tuto roli. Cestoval s námi do Tampere, ale věděl, že taková situace může nastat. Už na začátku jsme si nechali tři volná místa a teď jsme jedno zaplnili. Já jsem na inspekční cestě viděl Michalův poslední zápas, kdy nastoupil. Ten odehrál velmi dobře a nebylo na něm vidět, že by mu utkání chyběla. I z toho důvodu jsem to hodnotil velmi pozitivně. Michal je natěšený, chce reprezentovat a chce si zahrát. A tak to bylo jednoduché rozhodování.

Kempný dorazí v pondělí. Plánujete ho nasadit hned na úterní mač proti Rakousku?

To je otázka spíš na trenéry a samotného Michala, ale já bych chtěl, aby hrál co nejdřív, protože má zápasové manko. K mužstvu by se měl připojit v pondělí odpoledne, ale uvidíme, jak na tom bude. Bude mít jet leg, takže to nechceme uspěchat a jít do zbytečného rizika. Když se ale domluví trenéři i Michal, tak by byl ideální scénář, aby hrál příští zápas.

Zbývají dvě místa na soupisce, volat chcete třem hráčům.

Já mohu říct, že jsem s nimi předběžně domluvený, což ale neznamená, že musí dorazit. Mají výstupní lékařské prohlídky, které mohou sehrát velkou roli.

Právě David Pastrňák nejspíš hrál zraněný, že?

Stoprocentní není. Takže to bude velká otázka, jak se k tomu klub postaví. Chuť přijet má, chce reprezentovat. V klubu má silné slovo, ale určitě bude rozhodovat doktor a generální manažer. Uvidíme, jestli se na tom něco nezměnilo. Nicméně uvidíme, jak dopadnou výsledky. Všichni bychom si přáli, aby dorazil, ale spekuloval bych, jak se k tomu lékaři postaví.

Pro všechny tři už ale nemáte místo. Je nějaké pořadí?