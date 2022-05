Tampere (od našeho zpravodaje) - „Druhou třetinu jsme úplně vypadli ze systému, přestali jsme hrát spolu a v pohybu, což Švédové potrestali. Musíme si to ukázat na videu a poučit se z toho," uvědomoval si 29letý obránce. „Chceme se opírat o totální defenzívu, jenže Švédové tam měli brejky i hodně přečíslení, což se nám prostě proti takhle dobrým týmům nesmí stávat. Také jsme dostali dva góly v oslabení, i to je nutné změnit," pojmenoval Šimek nedostatky ve hře českého týmu.

Většinu vyloučení označil za zbytečná. „Někdy se to prostě blbě sejde. Chcete vyhodit puk z pásma o plexi, naberete to ale na vidle a skončí na tribuně... Z přemíry snahy se i tohle stane. Když ale faulujete hokejkou, znamená to, že nemáte správný pohyb," líčil Šimek.

Okomentoval i Dahlinovo posunutí branky při vyložené české šanci na začátku třetího dějství. „Z mého pohledu to neudělal úmyslně. Když jste v emocích a někdo vám pak takhle posune bránu, tak si myslíte, že by měl přijít trest. Ale když jsem to viděl ze záznamu, tak mu jen regulérně ujela kopyta. A bohužel pro nás to takhle dopadlo. Byla to naše gólovka, to si nemusíme nic nalhávat, ale pravidla jsou v tomto momentu asi na straně Švédů," uvažoval.

Už za stavu 1:4 ve 29. minutě předčasně skončil Vejmelkův debut na MS. „Bylo mi Karla líto, když ho vystřídali, ale bohužel i tohle k hokeji patří. My mu tedy ale vůbec nepomohli. Takhle k tomu nesmíme přistupovat, protože to i kdyby tam byl Dominik Hašek ve svých nejlepších letech, dopadlo by to stejně," říkal Šimek.

Národní tým měl právě se Švédy ukázat, jak oprávněné jsou jeho medailové ambice. „Nevím, proč jsem do toho najednou nedávali sto procent. Soupeř nás měl dobře načtené a my zlepšili hru až ve třetí části, to už bylo pozdě. Určitě je ale lepší prohrát teď, než dostat ťafku třeba sedmý zápas ve skupině a být rozhozeni na čtvrtfinále," mínil rodák z Mladé Boleslavi, jenž hokejově vyrostl v Liberci, odkud volil cestu za oceán.

„Nic to však nemění na tom, že se Švédy to pro nás bylo důležité střetnutí, protože dobré týmy chceme porážet," dodal obránce, jenž hraje na MS po pěti letech. „Snad je vidět, že jsem už nabral nějaké zkušenosti. Na ledě se cítím fakt dobře," uvažoval Šimek.

Tento týden se od národního týmu čekají výhry v úterý s Rakouskem, ve čtvrtek s Lotyšskem a v sobotu s Norskem. „Na závěr skupiny nás ale čekají ještě Američani a Finové, takže musíme v neděli večer ztracené body sebrat s nimi, abychom měli co nejlepší výchozí pozici do klíčové fáze turnaje," prohlásil odhodlaně.

Uvítal i posílení obrany Michalem Kempným. „Kempes je výborný hokejista, určitě má týmu co dát. Měl problémy se zraněním, což chápu, protože jsem prošel podobnými lapáliemi. Jde o hráče NHL, který vyhrál Stanley Cup a určitě bude přínosem. Po jeho pondělním zapojení se dají čekat nějako změny v sestavě," uvažoval nad hráčem, jenž byl zklamán nízkým vytížením ve Washingtonu.

Ani Šimek neměl během sezony pevné místo v San Jose a neodehrál ani polovinu zápasů základní části, přestože mu Sharks před dvěma roky vyjádřili důvěru čtyřletým kontraktem na devět milionů dolarů. „Smlouvu jsem podepsal hezkou, ale od té doby šlo všechno z kopce dolů, co se týká zápasového vytížení i prostoru na ledě," prohlásil.

Vysvětlení se nedočkal, alespoň ne takového, kterému by mohl uvěřit. „Bylo mi koučem řečeno, že musí hrát mladí obránci, že jde o přání vedení klubu. Šéfové zase říkali, že jde o rozhodnutí trenérů. Není to příjemné, když pak přemýšlíte, kdo vám říká pravdu a kdo ne," připustil.

Přitom se v NHL snažil maximálně přizpůsobit. „Když mě v San Jose posadili na tribunu, bylo mi řečeno, že hraju málo důrazně. Pokud nebudete hrát, jak oni chtějí, tak máte smůlu. Tak jsem pozměnil styl a naskovaly mi hity," popsal Šimek. „Ale byl to i takový prvek, jímž jsem se snažil zvednout si sebevědomí, protože těch minut jsem moc neměl a nedostával se ani moc do šancí. Kdybych tam nedej bože něco zkazil v útoku, tak si nejspíš zase další zápas nezahraju," dodal s vědomím, že si takovými slovy může zadělat na problémy v San Jose.

