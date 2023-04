Šéf světového hokeje: Rusko a Bělorusko se nevrátí do soutěží, dokud neskončí válka

Ruské a běloruské hokejové týmy se nevrátí do mezinárodních soutěží, dokud bude trvat válka na Ukrajině. V neděli to uvedl šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif na závěr mistrovství světa žen v Kanadě. Zároveň potvrdil, že světový hokej ani nebude poslouchat doporučení Mezinárodního olympijského výboru, aby jednotlivé federace umožnily návrat ruských a běloruských sportovců do olympijských kvalifikací a soutěží pod neutrální vlajkou.

Foto: Yuri Kuzmin/KHL Ruská sborná se do mezinárodních soutěží nevrátí, dokud bude válka na Ukrajině.

Článek „Doufám, že se Rusko a Bělorusko vrátí co nejdříve, protože to bude znamenat, že válka skončila," uvedl Tardif v Kanadě. A vysvětlil, proč návrat nejde dřív: „Jde o otázku bezpečnosti pro fanoušky i týmy. Nedostanou (Rusové, Bělorusové) víza, nemohou cestovat. A především nikdo neví, jak to všechno bude dlouho trvat." IIHF vyřadila Rusko a Bělorusko z loňského mistrovství světa, Petrohrad měl pak pořádat to letošní, ale místo něj ho vystřídala Riga a Tampere. A oba týmy jsou vyřazeny i z toho v roce 2024, které hostí Praha s Ostravou. Toto rozhodnutí ale IIHF zdůvodnila právě bezpečností, v oficiálním vyjádření nebylo ani slovo o válce na Ukrajině. Na což následně reagovala i ruská federace, která označila bezpečnostní důvody „za vymyšlené." MS v hokeji Hokejové reprezentace Ruska a Běloruska si nezahrají mistrovství světa ani za rok v Česku Teď Tardif rétoriku při šampionátu žen alespoň částečně změnil. Zásadní rozhodnutí ale bude muset IIHF udělat příští rok, neboť se bude řešit, zda se Bělorusko může zúčastnit kvalifikačních turnajů na olympiádu 2026. I tady bude platit podmínka, že musí skončit válka na Ukrajině. MOV sice doporučil, aby federace umožnily start ruským a běloruským sportovcům pod neutrální vlajkou, nicméně u týmových soutěží je situace jiná. A Tardif přiznal, že se oním doporučením řídit nebude. MS v hokeji MS v hokeji 2023: Program, skupiny a další informace

Reklama