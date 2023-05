"Rozhodně jsme byli rádi za to, jak se nám podařilo vstoupit do utkání. Odvedli jsme dobrou práci v proměňování šancí, na druhé straně dělal náš brankář všechno možné, aby neinkasoval. Je před námi dlouhá cesta, tohle byl jen první krok. A musíme pracovat na tom, abychom zlepšili, co bylo dnes v naší hře špatně, aby příště byl výkon zase lepší," uvedl pro oficiální web turnaje kanadský útočník Lawson Crouse.