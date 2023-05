Německý útočník Parker Tuomie slaví gól do sítě Rakouska.

Němci začali boj o důležité body na výbornou, když se v páté minutě po povedené individuální akci dostal Sturm až do zakončení tváří v tvář rakouskému gólmanovi Kickertovi a prostřelil ho mezi betony. Ve 12. minutě uháněl na druhé straně na Niederbergera osamocený Rossi, jenže nedal. Rakušany to nemuselo mrzet dlouho, neboť Wolf se krátce poté opřel za kruhy do kotouče a vyrovnal. V 17. minutě už Němci znovu vedli, když se prosadil Tuomie.