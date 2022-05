Byla to podobná situace jako proti Slovensku, proti kterému jsme vedli 2:1. Takové zápasy mají náboj. Je to větší zábava, než když to je 5:0. Všichni dělali správná rozhodnutí. Vyšla nám přesilovka a oslabení jsme hráli úplně neuvěřitelně. Ve hře pět na pět jsme byli také skvělí a bereme výhru," řekl webu IIHF gólman Seattlu Grubauer.