Itálie - Slovensko 1:3 SESTŘIH: Slovenští hokejisté se dotáhli na čtvrté Dánsko

Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa v Helsinkách nad Itálií 3:1 a s devíti body ze šesti zápasů se dotáhli ve skupině A na čtvrté Dánsko. S ním budou hrát bronzoví medailisté z únorových olympijských her v Pekingu v úterním závěrečném duelu o postup do čtvrtfinále. Dány ještě předtím čeká v pondělí Kanada. O góly týmu kanadského kouče Craiga Ramsayho se postarali Michal Krištof a Adam Sýkora, který se stal ve věku 17 let a 256 dní nejmladším slovenský střelcem na světových šampionátech v historii, a Alex Tamáši. Za Italy snížil ve 45. minutě na 1:2 Alex Trivellato.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu Itálie - SlovenskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

