Gólman Frölundy se stal jedním ze dvou švédských hráčů, kteří se dnes zapsali do národní historie. Johansson se stal ve věku 35 let a 305 dnů nejstarším debutantem na MS, útočník Leo Carlsson naopak ve věku 18 let a 136 dnů nejmladším.

Skóre se poprvé změnilo až na začátku třetí třetiny. Přesně s koncem druhé švédské přesilové hry se prosadil Lindberg, který před brankou lehce tečoval Berggrenovu střelu. "Měli jsme přesilovku a drželi jsme se v útočném pásmu. Před střelou jsem se snažil jen clonit, ale trefilo mě to do hokejky a puk skončil v brance," přiznal Lindberg.

"Zejména v první třetině jsem si myslel, že máme dost šancí, abychom se dostali do vedení. Náš brankář byl dnes neuvěřitelný, dal nám šanci vyhrát, ale my jsme to bohužel nevyužili. Měli jsme nějaké přesilovky, ale nedali jsme góly. To byl rozdíl mezi týmy," uvedl německý útočník Dominik Kahun.