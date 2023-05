Kritický byl naopak k výkonu hlavních rozhodčích Fernandeze z USA a Schradera z Německa. A to kvůli zákroku Kocha na Chlapíka, jehož trefil ramenem do hlavy bez evidentní snahy hrát puk. Sudí však netrestali, naopak dvě minuty za hrubost udělili Kempnému, který po vítkovickém obránci vystartoval.

„Bavili jsme se o tom s rozhodčími den před startem mistrovství. Ještě jsem nekoukal na záznam. Co jsem ale viděl při zápase, měli se na to jít podívat na video," stál si za svým Jalonen.

„Chlapík totiž určitě bude na chvíli mimo sestavu, na konci zápasu nemohl hrát. Ve čtvrtek rozhodčí na mítinku říkali, že tohle vždycky prověří na videu. Ale ani to neudělali," podivoval se kouč, jenž arbitry pochválil alespoň za to, že právě u videa překontrolovali zákrok Rosandiče na Černochovo pravé koleno a bekovi Hradce Králové udělili trest na pět minut a do konce utkání.