Smejkal nastoupí s celoobličejovým krytem, gólman na Slováky se tají. Havlát se spojí s Palátem

I s Jiřím Smejkalem, který na čtvrtečním tréninku utrpěl zranění zubů, nastoupí hokejová reprezentace do úvodního zápasu MS v Rize proti Slovensku (od 15:20 SELČ). Národní tým bude hrát na osm obránců a dvanáct útočníků, do hry se tak dostanou všichni hráči do pole, kteří byli včera večer zapsáni na soupisku. Jestli se postaví do brány Šimon Hrubec, Karel Vejmelka, nebo Marek Langhamer, se trenéři rozhodli do poslední chvíle tajit. Generální manažer nároďáku Martin Havlát se pak dnes plánuje spojit s Ondřejem Palátem, jehož New Jersey v noci vypadlo z play off NHL.

Útočník Jiří Smejkal přišel na tréninku o zubyVideo : Jan Škvor/Foto: ČTK David Taneček, Sport.cz

Článek Riga (od našeho zpravodaje) - „Máme tři vynikající gólmany a soupisku se dozvíte hodinu před zápasem. Vždyť to znáte," usmál se asistent trenéra Libor Zábranský a připomínal loňský šampionát v Tampere, na němž český tým taky dopředu nechtěl sdělovat, jaký brankář v tom kterém utkání nastoupí. Smejkal čtvrteční zásah Černochovou holí do obličeje odnesl poraněním tří zubů a musel zamířit na stomatologické vyšetření. Přesto o bitvu se Slováky nepřijde. Jak pravděpodobně nastoupí Češi Hrubec (Vejmelka, Langhamer) - Kundrátek, Kempný, Jordán, J. Zbořil, Košťálek, T. Dvořák, Knot, Němeček - D. Kubalík, Chytil, Červenka - Chlapík, M. Špaček, Smejkal - L. Sedlák, Sobotka, Tomášek - O. Beránek, Černoch, Flek „Byl to ve čtvrtek dobrý trénink... Nejdřív zraněný doktor (Antonín Chochola dostal pukem do nosu - pozn. aut.), potom Smejky... Odnesly to zuby, měl by hrát s celoobličejovým krytem," prozradil Zábranský před dobrovolným rozbruslením, kterého se zúčastnili jen brankáři Hrubec s Vejmelkou a útočníci Voženílek s Kautem, kteří nejsou na soupisce, a GM Marin Havlát. „Slováci mají postavenou hru na aktivním napadání a bruslení. Mají v kádru spoustu hráčů z naší extraligy, kluci z obou týmů se navzájem znají. Nebojíme se nikoho, ale respektujeme každého," hlásí Zábranský. V noci na pátek vypadlo v zámořské NHL New Jersey, k dispozici by tak teoreticky mohl být útočník Ondřej Palát. „Generální manažer Martin Havlát sleduje dění v zámoří, jdeme zápas od zápasu a pak budeme postupovat dál. Rád bych ohledně Ondry Paláta odpověděl, ale máme jasnou interní dohodu, že o tom bude mluvit generální manažer," doplnil Zábranský. Havlát bude s Palátem telefonicky hovořit v průběhu pátku. Během soboty by mělo být definitivně jasno, jestli 32letý útočník rozšíŕí svou dosud jedinou účast na MS z roku 2019. Na soupisce zbývají poslední dvě volná místa. Zaplní je buď posily z NHL, nebo Daniel Voženílek či Martin Kaut, kteří zatím v Rize jen trénují. „Dan Voženílek je typologicky hrozně zajímavý hráč. Průbojný, dokáže být živel v předbrankovém prostoru. Takoví hráči jsou strašně cění. V play off v klíčových zápasech dokázal, jak je platný. Koneckonců získal 16 kanadských bodů, což je hrozně moc," chválí Zábranský třineckého útočníka. „Věřím, že jeho šance tady na turnaji ještě určitě přijde. Nechci ale mluvit dopředu, dneska je to takhle. Rozhodne taky to, co se bude dít za mořem," ví Zábranský.