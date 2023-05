Když generální manažer reprezentace Martin Havlát informoval o (ne)účasti českých hráčů z Bostonu, už se vědělo, že 23letý křídelník Jakub Lauko byl povolán na farmu do Providence. „To bylo rozhodnutí trenérů, ten se k nám nepřipojí," podotkl tehdy Havlát.

Záložní tým Bostonu však z play off také rychle vypadl a Laukovi definitivně skončila klubová sezona. A chomutovský odchovanec sám na Twitteru naznačil, že by ještě měl zájem do Lotyšska dorazit. Jednoduchou zprávou s emotikonem hlásícího se panáčka.