„Jak to, že v Severní Americe máme 55 hráčů, nikdo jim neubližuje, a vy nám nedovolíte uspořádat mistrovství světa v Omsku a Novosibirsku?" durdí se 70letý Treťjak v rozhovoru pro ruskou televizi Vesti Voroněž.

Bývalý vynikající brankář, jenž působí i jako poslanec Státní dumy za stranu jednotné Rusko, pak šokoval vyjádřením, proč by ruská hokejová reprezentace měla být přijata zpátky na scénu.

„Všichni pořád opakují „bezpečnost", ale o jaké bezpečnosti to mluví? Ani jednomu Ukrajinci se v naší zemi nic nestalo, všechno je u nás poklidné. Obecně to jsou od nich jen výmluvy," naváží se do IIHF, ale už nemluví o tisících obětech Ukrajinců v jejich vlasti za více než rok války vyvolané Ruskem.