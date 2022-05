Slovensko potřebovalo zabrat, což se mu v Helsinkách nakonec i povedlo. Favorita ale nejspíš svazoval pocit nutnosti naplno bodovat. „Možná mnozí čekali, že to bude jednodušší, ale my jsme hlavně potřebovali vyhrát. Bylo to ubojované," připustil největší talent slovenského hokeje posledních let.

„Zvládli jsme to a já jsem hrdý na každého z hráčů. Máme na mistrovství hodně mladých hráčů a jsme někdy víc ve stresu. To je ale pochopitelné a o to cennější je tahle výhra," hlásil útočník do televizních kamer.

„Myslím, že to bylo utrápené vítězství, ale máme ho," oddechl si pro změnu obránce Martin Fehérváry, který vstřelil druhý gól Slovenska. „Zbytečně jsme se dostali do stresové situace. Je vidět, že máme mladý tým, kterému chybí víc zkušeností. Stejně to ale mělo vypadat jinak. Musíme hrát víc jako tým, soudržně," vysvětloval, v čem byl problém.