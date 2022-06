„Kdyby se ruský národní tým, suspendovaný z naprosto za vlasy přitažených a nesportovních důvodů, zúčastnil mistrovství světa, pak by Češi nemuseli mít takovou šanci bojovat o medaile a získat bronz. Proto taková jejich radost, že konečně stojí na pódiu. Opravdu se ale můžou z takového úspěchu radovat? Je to pochybné, když byl porušen sportovní princip soutěže," píše Panyšev a evidentně nedokáže pochopit, proč byl Rusům (a rovněž Bělorusům) start na světovém šampionátu zatrhnut.

„Celá Rada IIHF si za současným rozhodnutím stojí. Neumím si za současné situace představit, že by jakékoliv ruské mužstvo hrálo na turnajích v Evropě. Představte si osmnáctileté kluky, jak bychom kolem nich postavili 80 bodyguardů a jednotku speciálních sil, aby je dovezli na zimák a zpět. To není funkce sportu," prohlásil Bříza v sobotu.

„Tímhle svým vyjádřením přilil olej do ohně. Jsou to lži. Žádné stráže ze speciálních sil by nikoho nedoprovázely, bezpečnost turnaje by nebyla ohrožena a mistrovství světa s ruským národním týmem by získalo obvyklý lesk a nestalo by se nejkatastrofálnějším v historii z hlediska návštěvnosti," čílí se Panyšev a připomíná chyby švédských hlavních rozhodčích ve finále. „Celkově vzato, letošní MS bylo neprosté selhání," doplňuje.