Vladař hokejovou reprezentaci neposílí, vedení má ale zájem o Vaněčka z New Jersey

Brankář Dan Vladař, o něhož mělo vedení hokejové reprezentace zájem, se do přípravy na mistrovství světa nezapojí. Ze zdravotních důvodů mu účast na světovém šampionátu zatrhl klub Calgary Flames. Uvedl to reprezentační trenér brankářů Zdeněk Orct. Ten zároveň přiznal, že vedení národního týmu by v případě vyřazení New Jersey Devils z play off NHL stálo o gólmana Vítka Vaněčka.

Kdo bude chytat za Česko na mistrovství světa? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Od úterního dopoledne s národním týmem trénuje Marek Langhamer, v pátek se připojí Karel Vejmelka a už od minulého týdne je tu Šimon Hrubec. Je jasné, že právě toto trio – byť v různých pozicích – má dva a půl týdne před startem mistrovství světa ty nejlepší vyhlídky na finální nominaci. „V podstatě se nám to krystalizuje. Tihle tři jsou stěžejní do další části přípravy, byť ve hře ještě může být Vaňous (Vaněček). Ale bude záležet, jak se bude vyvíjet ta série v NHL a jaký bude jeho zdravotní stav," uvedl reprezentační trenér brankářů Zdeněk Orct. Foto: Seth Wenig, ČTK/AP Vítek Vaněček porážce New Jersey v úvodních dvou zápasech s New York Rangers nezabránil Série mezi New Jersey Devils a New York Rangers je však po čtyřech zápasech vyrovnaná a natáhne se minimálně do soboty. Vaněček po dvou úvodních prohrách Devils už ve vítězných odvetách nechytal. I v případě brzkého vyřazení by se Vaněček mohl vzhledem k prohlídkám a výstupním pohovorům k reprezentaci připojit až v závěrečném týdnu přípravy. A u brankářů je vždy citlivé, jak moc do současného tria zasahovat. Evropské ligy Reprezentační gólman mění působiště. Potká se s dvěma krajany z nároďáku „Gólmani jsou se situací obeznámeni, nechceme je šokovat. Vaňous je ve hře, ale jestli to dopadne, je ve hvězdách. Naši brankáři se teď musí soustředit, že jsou tady, musí podávat ty nejlepší výkony, aby se o další alternativě nemuselo přemýšlet. Není to jednoduché pro nikoho, ale je to příjemnější věc, než když je nemáte. A my tady máme hodně slušné gólmany, ale tím je i Vaněček," uvedl Orct. Ten zároveň řekl, že trenérský štáb zatím neřešil, kdo bude na šampionátu jedničkou. Nicméně očekává se, že by tato role měla stejně jako loni padnout na Karla Vejmelku. Koneckonců Hrubec i Langhamer už řekli, že přijmou jakoukoliv pozici, navíc Vejmelka s Langhamerem spolupracovali na mistrovství světa loni. Foto: Václav Šálek, ČTK Sraz české hokejové reprezentace v Brně. Na snímku Michal Kovařčík a brankář Šimon Hrubec. „První věcí je, aby podávali dobré výkony a druhá, aby to byl týmoví brankáři. Ne každý gólman je pro takový turnaj stvořený. I z toho pohledu si ty gólmany vybíráme, aby k sobě našli cestu a drželi s celým týmem. A kdo bude mít jakou roli ukáže momentální forma. Navíc na mistrovství světa je dost zápasů, abyste si brankáře připravili na rozhodující zápasy," tvrdí Orct. MS v hokeji Červenka bude kapitánem reprezentace na MS. Týmový úspěch je pro mě číslo 1, říká