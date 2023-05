Nejprve pár slov o těch, kteří se k týmu připojí.

Ano. Kuba Zbořil přiletěl včera večer, dnes už bude na tréninku a záleží na trenérech, kdy ho zapojí do zápasu. Dnes proti Finsku hrát ještě nebude, ale myslím, že v sobotu a neděli by měl nastoupit. Že je z NHL, ale neznamená zaručenou letenku do Rigy. Filip Chytil by se pak měl připojit pár dní před odletem.

Proč nepřiletí další hráči z Bostonu?

Pasta (Pastrňák) dohrával sezonu se zraněním, které ho nepustí. Přál by si přijet, protože vždycky rád reprezentuje. Stejný případ je i u Davida Krejčího, který zmeškal úvodní zápasy play off. Měl dvě zranění – loket a rameno, co jsme spolu mluvili. Tomáš Nosek nemá smlouvu, ale říkal, že kdyby tu možnost reprezentovat měl, tak by přiletěl. Ale má něco s nosem. Jde na operaci, kterou odkládal spoustu let. Mluvil jsem se všemi kluky z Bostonu. Byli zklamaní, že vypadli hned v prvním kole a všichni si představovali, že se tady o nich dneska vůbec nebudeme bavit. Zranění jim ale nedovolí přijet. Kdyby byli zdraví, tak by si přijeli zahrát. Aby měli šanci o něco bojovat. Jen Jakub Lauko se k nám nepřipojí z rozhodnutí trenérů. Nezapomněl jsem na někoho?

Na Pavla Zachu.

Ano, Pavel z osobních důvodů nebude. Mluvil jsem s ním, ale nechám na vás, abyste se ho zeptali na detaily.

Ale znáte jeho historii s reprezentací, ne?

Ještě nebyl na mistrovství. Je to opravdu otázka na něj. Nám řekl, že se k nám nepřipojí a my to respektujeme.

Filip Chytil se naopak velmi těší, že?

Má obrovskou chuť. Je připravený přijet a pomoct nám.

Sledujete i druhé kolo play off NHL?

Ano, jsou tam hráči, které sledujeme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Stejně tak čekáme na situaci v AHL. Ale čím víc se blížíme k mistrovství světa, tím je šance pro hráče z AHL menší. Uvidíme, jak to bude po víkendu.

Došlo k nějakým škrtům v kádru?