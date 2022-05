"Je pravda, že v Bratislavě to vlastně byla stejná cesta. Německo, pak Kanada... Ale je to zkrátka semifinále mistrovství světa. A tam jsou všechny týmy kvalitní. Bude podle mě záležet na první třetině, jaký bude ten start do zápasu. Kanada je silný a výborný tým, ale i my máme svoje zbraně. A těmi jsou týmová a systémová hra," řekl Zohorna v rozhovoru s novináři.

Rozdílovými hráči podobně velkých zápasů bývají nezřídka gólmani. Turnajová jednička českého týmu Karel Vejmelka sice inkasoval při své premiéře na turnaji čtyři góly od Švédů, ale od té doby drží vynikající sérii pěti utkání, při nichž inkasoval pokaždé maximálně jedinou branku. Jednou udržel i čisté konto. S průměrem 1,44 inkasovaného gólu na zápas a úspěšností zásahů 93,39 procenta tak patří mezi nejlepší brankáře na turnaji.

"Karel hraje na té naší cestě nesmírně důležitou roli. Musím říct, že má skvělou formu a drží nás všechny zápasy, co odchytal. A my se mu snažíme pomáhat. Hlavně obránci, ti co zblokovali proti Německu střel... Byl to skvělý týmový výkon," připomněl jednatřicetiletý Zohorna, jenž byl v minulosti Vejmelkovým spoluhráčem v brněnské Kometě. "Po té osobní stránce je Karel pořád stejný, jak byl v Kometě. Pak jsem ho neviděl pár let chytat, ale to, jaký měl start v Americe, to je nádhera. Je vidět, že udělal kus práce. A když v Arizoně odchytal jako jednička přes padesát zápasů, tak ten posun bezpochyby udělal."

Zohorna vyzdvihl ze čtvrtečního úspěšně zvládnutého semifinále i souhru elitní formace, která výrazně pomohla k postupu třemi přesilovkovými góly. "Každá ta akce byla do Zlaté helmy," smál se Zohorna s připomínkou tradiční extraligové ankety. "Bylo to od kluků vážně skvělé. Kluci to všichni sehráli opravdu krásně, klobouček," ocenil i s odstupem góly Davida Pastrňáka, Romana Červenky a Davida Krejčího.

Kapitán Červenka je aktuálně dokonce lídrem produktivity turnaje, na němž hraje od samého začátku v oslnivé formě. "Roman má vždycky formu, když přijede na nároďák. A letos v tom jen pokračuje. Je to skvělý lídr," prohlásil Zohorna.

Ví ale, že proti Kanadě nelze spoléhat jen na to, že elitní formace vše zařídí. "Bude určitě potřeba, aby se přidaly i další lajny. Vynutit si fauly a mít dobrý pohyb, to je základ."

I když má sám v druhém útoku vedle Tomáše Hertla a Matěje Blümela o trochu jinou roli, než měl v Bratislavě, sám tomu nepřikládá váhu. "Co si vzpomínám v Bratislavě, tak i tam jsem hrál stejně jako tady oslabení, což je tedy podobné. Nezáleží ale na tom, zda hrajete první nebo čtvrtý útok, každý hráč má svou roli. Někdo hraje přesilovky, někdo oslabení, jiný hru čtyři na čtyři, čtyři na tři... A když ji ten hráč plní, pomůže hlavně týmu. Je to nějak poskládané a takhle to je," vysvětlil Zohorna.

"S Tomášem a Matějem se mi každopádně hraje skvěle. Pomáháme si, komunikujeme a mám dojem, že se každý zápas posouváme. A jestli je to lepší než s bráchama? To nebudu vůbec komentovat," rozesmál se věkově prostřední z bratří Zohornových.