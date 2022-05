Předchozí dvě semifinále na šampionátech sehrál národním tým rovněž proti Kanadě, ale před sedmi lety v Praze prohrál 0:2 a o čtyři roky později v Bratislavě 1:5. Dnes od 17.20 h v Tampere si všichni Češi přejí, aby třetí pokus už vyšel. Zdolat Kanadu v play off MS se ale reprezentaci povedlo naposledy v roce 2000 při petrohradském semifinále, kde z toho nakonec bylo zlato.

Původně měli hokejoví reprezentanti pro sobotní dopolední rozbruslení vyhrazenou jen půl hodinku na hlavní ledové ploše Nokia Areně, nakonec se na téměř padesát minut ukryli v pozdějším čase do podzemní tréninkové haly. „Nebylo to tak, že bychom ještě něco tajného nacvičovali, jen jsme chtěli trochu víc prostoru na ledě, tak jsme museli jít na vedlejší kluziště," vysvětloval Zábranský.

„Nějaké systémové věci už ani nemá cenu dělat, hráči dostali ucelené informace o soupeři a vědí, že se musí zaměřit hlavně na sebe. Kanaďané mají vždycky ohromný tlak do brány a umí skvěle závěry zápasu, což předvedli i čtvrtfinálovým obratem proti Švédům. Kluci na to jsou připravení a informace od nás mají, teď jen všechno přenést na led," mínil asistent trenéra.

Z reprezentantů cítil, že jim nestačí pouhá účast v semifinále. „Vnitřní klima je výborné. Hráčům nechybí sebedůvěra, teď to všechno jen přetavit na ledě, aby to vyšlo ke kýženému úspěchu," přemítal Zábranský, jenž má, podobně jako jeho nadřízený Kari Jalonen i všichni jeho svěřenci, zlatý sen. „Cesta k němu vede přes dva zápasy, první je ten sobotní s Kanadou, u níž musíme počítat, že bude mít velký tlak do brány," uvažoval asistent kouče.

Jako velké plus do zápasu vidí skvělou českou bilanci na vhazování. Davidové Kämpf a Krejčí kralují statistikám, prvně jmenovaný proti Německu prohrál jediné z patnácti vhazování. „Mít dobré bulaře je úžasná výhoda, protože pak jste i víc na puku a můžete s ním hrát, ať už v obranném nebo útočném pásmu. Nerozhodují jen speciální týmy na přesilovky či oslabení, ale i tyhle výjimečné dovednosti. Rozhodně je velké plus, když střídání začnete na puku a nemusíte o něj bojovat, napadat soupeře a snažit se mu kotouč vzít," přemítal Zábranský.

Dobře si uvědomoval, že gólovou produkci národního týmu drží především elitní Krejčího útok. „Samozřejmě bychom uvítali trefy i od dalších hráčů, ale nezapomínejte, že každý má svou roli a třeba kluci, kteří hrají oslabení, zaslouží absolutorium," ocenil Zábranský více než 82 procent přežití hry v početní nevýhodě.

„V přesilovkách předvádíme nádhernou souhru v podání špičkových hráčů, ale já bych byl hrozně nerad, kdybychom zapomínali na kluky, co hrají oslabení. Do kolika střel padnou, to je až neuvěřitelné. Jejich nasazení a bojovnost, to je něco," lebedil si asistent kouče

Kanada je s pětadevadesáti trestnými minutami nejčastěji vylučovaným celkem šampionátui naopak český tým má nejvyšší, tedy 38procentní úspěšnost využití přesilovek. Dal z nich už osm gólů. „Fauly si ale vynutíme jedině pohybem a agresivním napadáním. Bylo to zřejmě už ve čtvrtfinále s Němci, u stejného pojetí chceme zůstat. Držet se naší hry, tam vidím klíč," tvrdil Zábranský.