„Soupeři dalo do druhé třetiny křída, my pak už byli všude pozdě a tahali jen za kratší konec," mínil Červenka. Tajenku zápasu vyřešily tři góly v české síti během čtyř minut prostředního dějství. „Vůbec nevím, co se s námi stalo. Úplně se nám to od druhé třetiny sesypalo. Úplně jsme přestali hrát to svoje, ani nevím, co říct na fauly, které jsme udělali," krčil rameny.