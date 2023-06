Devatenáctiletý Hutson si v posledním roce udělal jméno v univerzitní zámořské soutěži NCAA, kde v bostonském týmu získal 48 bodů a vysloužil si pozvánku jak do amerického národního týmu do dvaceti let, tak i do seniorského. „Ukazuje nám to, jakou sílu americká univerzita má," přemítá trojnásobný hokejový mistr světa Špaček. „Mám rád kombinaci studování a hokeje. Takové soutěže jsou tak kvalitní, že produkují skvělé hokejisty," pokračuje.

Souhlasí také šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr. „Líbí se mi propojení školy, univerzity a hokeje. Hráčům to dává velké zabezpečení, pokud by se hokejová kariéra nepovedla, zadrhla nebo překazila kvůli zranění. Hráči jsou vystudovaní a připravení," vyzdvihuje přínos propojení studentského a hokejového života.

Setkání s ikonou Toronta? Spal jsem u něj na vodní posteli, vypráví Čech v pořadu Příklep extraVideo : Sport.cz

Slov chvály je na adresu nadějného mladíka hodně. „Je to skutečně kvalitní bruslící obránce," pokračuje Špaček s tím, že přesto vidí jeden nedostatek. „178 cm. Je to málo, nemá úplně nejvyšší postavu. Jeden takový hráč se tam ale vždycky schová. Obrovské plus to bude v přesilovkách, zakládání útoků a bruslení. Sám jsem zvědavý," pokračuje jeden z členů legendárního olympijského triumfu z roku 1998 v Naganu.