Třicetiletý útočník je jedním z ‚Original Misfits' neboli šestice hráčů, která hraje za Vegas od jejich premiérové sezony v NHL 2017-18. Spolu s Karlssonem do ní patří Reilly Smith, Jonathan Marchessault, William Carrier, Brayden McNabb a Shea Theodore.

Že si Karlsson bláznivou oslavu užívá plnými doušky, ukázal, už když sebou před fanoušky praštil na podiu a vzápětí se vysvlékl do půl těla a tričko hodil do davu. Jakmile se chopil mikrofonu, zástupci PR oddělení klubu jistě zpozorněli.

A little tumble for William Karlsson 🤣 #VegasBorn pic.twitter.com/WQJqAD6xrP

Karlssona si Vegas vybralo v rozšiřovacím draftu z Columbusu, a blonďák se jim odvděčil 40 góly hned v první sezoně, kdy to Golden Knights dotáhli až do finále proti Washingtonu. K letošnímu zisku Stanley Cupu přispěl jedenácti góly a byl spolu s kapitánem Markem Stonem druhým nejlepším střelcem Vegas v play off za Marchessaultem (13).