O Jaromíru Jágrovi není pochyb. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL a její čtvrtý nejlepší střelec. Jeden z absolutně nejlepších Evropanů, kteří kdy hráli hokej. Jen se čeká, kdy čiperný padesátník oficiálně ukončí kariéru, aby mu mohla začít běžet tříletá lhůta pro vstup do hokejového pantheonu.

Adeptům se obvykle vyplatí trpělivost. Nedomanský na překvapivé uvedení čekal 36 let, gólman Rogie Vachon 31, Sergej Makarov 16... Víc než šest let už uplynulo od konce kariéry Patrik Eliáše, kromě Jágra teď asi jediného českého kandidáta, o kterém se reálně uvažuje.

Eliáš drží většinu ofenzivních rekordů New Jersey Devils, kteří v dobách největší slávy sázeli hlavně na urputnou defenzívu. Přesto tvořivý český útočník v jejich dresu nasbíral 1025 bodů a nastřílel 408 gólů. Jak by se Eliášova produkce vystříbřila, pokud by nebyl svázán obrannou taktikou, se teď lze už jen dohadovat. Na kontě sice nemá individuální ceny, ale zato dva Stanley Cupy (2000, 2003), ke kterým přispěl klíčovým podílem.