ANTOŠOVA BŘITVA: Chodí to výborně, ale neseje to. O tristní české mládeži, kdy už není na co čekat

Pochopitelně mluvím o posledních výsledcích našich mládežnických reprezentací. Jen šestnáctka dvakrát vyhrála, naopak sedmnáctka, osmnáctka, devatenáctka a dvacítka (až na vítězství proti o rok mladším Finům) šly od porážky k porážce. Když to všechno sečteme, začíná to být tristní a propast je obrovská.

Tohle všechno my, kteří náš mládežnický hokej sledujeme, víme už dlouho. Jak říkal Famfula ve filmu Marečku, podejte mi pero! - „Chodí to výborně, ale neseje to." A Kroupa mu odpověděl, že to je u secího stroje dost podstatná závada...

Myslím, že už není čas na něco čekat. Je jasné, že po nástupu Aloise Hadamczika do čela svazu nikdo nepostaví najednou tři zimní stadiony. Nikdo nezlevní hokejky a brusle, nikdo nezlevní elektriku. My potřebujeme konečně začít víc trénovat a hrát. Jenže zdá se mi, že v tomto ohledu pořád stojíme a přešlapujeme.

Je potřeba urychleně reagovat a domlouvat se na změnách. Nemyslím teď extraligu dospělých, ale všechny jiné ligy musejí být rychlejší. Není čas v nižších soutěžích dospělých sáhnout k omezení věku tak, aby se mladí kluci dostali do hry a dostali příležitost hrát? Nemělo by se taky začít v Chance lize uvažovat, jestli netrénovat odpoledne, aby mladší kluci mohli jít ráno studovat? Prostě musíme začít pohybovat kormidlem, abychom se zlepšovali.

Musím říct, že od Aloise Hadamczika v čele svazového výkonného výboru jsem čekal radikální změny. Čekal jsem, že bude umožněn volnější pohyb hráčů v juniorských a dorosteneckých soutěžích. To znamená, že pokud si mužstvo vybere hráče, tak do něj půjde. To se ale nestalo. Tím, že jsme zúžili juniorskou extraligu a dorosteneckou to čeká, potřebujeme dostat ty nejlepší kluky do extraligy. Aby nehráli jen ligu. Ten pohyb musí být řízený.