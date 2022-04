Už v první třetině duelu s Oilers, který Colorado prohrálo 3:6, trefil Francouze na střídačce do obličeje puk tečováný Connorem McDavidem. Jednatřicetiletý brankář okamžitě zamířil do kabiny, odkud se už nevrátil.

"Po utkání se cítil dobře. Ale dostal pukem přímo do oblasti oka. Nyní sice vypadá vše v pořádku, ale uvidíme, co přinese zítřek," hlásil s obavami v hlase kouč Avalanche Jared Bednar.

Colorado aktuálně postrádá dva členy svého nejlepšího útoku: kapitána Gabriela Landeskoga a Fina Mikko Rantanena. Pokud by na marodku přibyl i Francouz, nevěstilo by to pro tým z Denveru před play off nic dobrého.