Gólové hody naopak nabídl duel mezi Winnipegem a New Jersey. V čase 7:39 vedli domácí Jets 3:0 a zdálo se, že Ďáblům s českým útočníkem Pavlem Zachou v sestavě hrozí debakl. Pak ale tým z New Jersey zabral. Do konce třetiny snížil na 2:3 a v prostředí části hry dalšími góly otočil skóre ve svůj prospěch. To ale nebyl zvratům konec. až do závěrečné sirény už pálili přesně jen hráči Jets a nakonec slaví divokou výhru 8:4.