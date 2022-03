Vypadalo to strašlivě v reálu i ve zpomalených záběrech. Hlavní sudí zápasu Rehmana a Lamberta ovšem v inkriminovaný okamžik nejspíš postihla kolektivní slepota. Nic, žádné vyloučení. „Všem snad bylo jasné, že je to faul," nechápal absenci verdiktu útočník Columbusu Sean Kuraly.

Voráček se svíjel na ledě, držel si levou nohu, ale do kabiny nakonec doskákal po jedné noze, o víkendu pak napsal na Twitter: „Ještě, že tam nebylo koleno!" a přidal dvě fotky, ze kterých je zcela zřejmé, že Foligno odvedl hanebnou práci.

Blue Jackets však přišli v utkání ještě o dva klíčového hráče. Fin Patrik Laine odstoupil pro změnu po srážce s Jonasem Brodinem. Kapitánovi a nejproduktivnějšímu hráči Booneu Jennerovi se zhoršilo zranění zad. „Musíme jen doufat, že to nebude nic vážného," obával se kouč Columbusu Larsen.

Good thing there wasn’t a knee! pic.twitter.com/ptf59K1Vax

Pokud chtějí Blue Jackets ještě myslet na boj o play off, pak by jim ale i střednědobá Voráčkova absence hodně uškodila. Na pozici druhé divoké karty ve Východní konferenci, kterou drží Washington, už jim schází 13 bodů a do konce základní části má Columbus odehrát ještě 23 utkání.