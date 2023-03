Moderátora Příklepu Honzu Homolku zajímá, zda je na farmách převaha individualit, které hrají na sebe s cílem zaujmout a dostat se za každou cenu do NHL. „V každém týmu to pár lidí takhle dělá, ale není to tak hrozný, že by byli všichni sobci. Většina kluků hraje týmově. Ale pár lidí, co místo přihrávky střílí na branku, se najde," líčí Zohorna.