Blümel a Myšák zamířili na farmu

Český hokejový útočník Matěj Blümel se přesunul z přípravného kempu Dallasu na farmu do Texasu do nižší AHL. Dvaadvacetiletý bronzový medailista z letošního mistrovství světa podepsal se Stars v červnu jako volný hráč dvouletou nováčkovskou smlouvu a vydal se z extraligových Pardubic bojovat o NHL. V přípravě sehrál Blümel za Dallas dva zápasy a nebodoval. Útočník Jan Myšák zamířil z přípravného kempu Montrealu na farmu do Lavalu

Foto: Dallas Stars Matěj Blümel v dresu Dallasu.Foto : Dallas Stars

Článek Blümela v NHL draftoval v roce 2019 ve čtvrtém kole na 100. pozici Edmonton, ale kontrakt s ním neuzavřel a ztratil na něj práva. Účastník dvou MS si proto mohl vybírat z nabídek jakéhokoliv týmu NHL. S Dallasem uzavřel kontrakt s ročním příjem 925.000 dolarů, z něhož 92.500 dolarů činí podpisový bonus. V případě působení na farmě bude mít plat 80.000 dolarů. V uplynulé sezoně si v dresu Pardubic připsal v 54 zápasech včetně play off 12 branek a stejný počet asistencí. Na světovém šampionátu ve Finsku v 10 utkáních zaznamenal čtyři góly a čtyři přihrávky. Myšák se přesunul z Montrealu na farmu do Lavalu Hokejový útočník Jan Myšák zamířil z přípravného kempu Montrealu na farmu do Lavalu do nižší AHL. Dvacetiletý kapitán české dvacítky z posledních dvou mistrovství světa už v týmu Rocket působil v sezoně 2020/21, minulý ročník strávil v Hamiltonu v OHL. V přípravě nastoupil za Canadiens pouze v úvodním utkání s New Jersey při porážce 1:2 a nebodoval. Myšáka si vybral Montreal v roce 2020 ve druhém kole draftu na 48. pozici. Následující ročník pak začal v extralize v Litvínově a potom se přesunul do Lavalu, sehrál 22 utkání a vstřelil dvě branky. V minulé sezoně vyhrál s Hamiltonem OHL a dostal se s ním do finále Memorial Cupu. V české extralize sehrál Myšák za tři sezony 74 utkání a nasbíral 26 bodů za 13 branek a stejný počet asistencí. V listopadu 2020 debutoval na turnaji Karjala v Helsinkách v české reprezentaci a ve dvou duelech zaznamenal jednu asistenci.