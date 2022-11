The money shot🎥 pic.twitter.com/Cfq5XmYKzP

Že bude dávat za Boston góly David Pastrňák, to bylo vcelku jasné. Že po návratu k Bruins něco přidá David Krejčí, se taky čekalo. To samé Pavel Zacha, jenž posílil tým po trejdu z New Jersey. V šestém startu v NHL si branku odškrtl i nováček Jakub Lauko. A pak konečně přišel na řadu i Zbořil.