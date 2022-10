V minulé sezoně odchytal Patera za Henderson v základní části 22 duelů s průměrem 2,76 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 91 procent a jednou udržel čisté konto. V play off měl ve dvou utkáních průměr 3,63 a úspěšnost 90 procent. Na šanci v NHL zatím čeká.

V minulém ročníku odchytal při debutu v extralize za Motor 15 utkání, měl průměr 3,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 88,7 procenta a jednou udržel čisté konto. Za Henderson nastoupil v sedmi duelech s průměrem 3,54 a úspěšností 88,8.

Vegas draftovalo Pateru v roce 2017 v 6. kole na 161. pozici. Po draftu odešel z Českých Budějovic do USHL do Cedar Rapids a po roce zamířil do další juniorské soutěže WHL do Brandonu, kde působil dvě sezony. Sezonu 2020/21 začal při odloženém startu severoamerických soutěží v extralize v barvách českobudějovického Motoru. S Vegas mu vstoupí v platnost poslední rok tříletého nováčkovského kontraktu.

Devatenáctiletého Brabence draftovalo Vegas loni ve 4. kole na 102. místě. Syn bývalého útočníka Kamila Brabence a vnuk vicemistra Evropy v basketbalu z roku 1985 Kamila Brabence staršího následně odešel z Komety Brno do QMJHL.

Útočník Raška ze San Jose se v Praze nepředstaví, zamířil na farmu

Český hokejový útočník Adam Raška se v dresu San Jose Sharks při vstupu do nové sezony v pražské O2 areně proti Nashvillu nepředstaví. Jednadvacetiletý odchovanec Kopřivnice se do sedmadvacetičlenného kádru pro Global Series v Evropě nevešel a zamířil na farmu do celku San Jose Barracuda do nižší AHL. V týmu Sharks jsou z českých hráčů obránce Radim Šimek a útočník Tomáš Hertl.

Hokejisté San Jose budou po přesunu do Evropy už v pondělí hodinu po poledni trénovat v Berlíně, kde je v úterý od 20:00 čeká generálka proti Eisbären. Potom se přesunou do Prahy, kde mají ve čtvrtek na programu otevřený trénink pro fanoušky a v pátek a v sobotu shodně od 20:00 nastoupí proti Nashvillu.

Rašku draftovalo San Jose v roce 2020 v sedmém kole na 201. místě a v minulé sezoně bývalý hráč Třince debutoval v NHL. Nastoupil v pěti zápasech a nebodoval. V AHL si ve 49 duelech připsal 14 bodů za pět gólů a devět přihrávek.

Vomáčka a Kondelík se s hokejisty Nashvillu do Evropy nevydali

Bez brankáře Tomáše Vomáčky a útočníka Jáchyma Kondelíka se vydali do Evropy hokejisté Nashvillu, kteří příští týden v pátek a sobotu otevřou nový ročník NHL v pražské O2 areně zápasy proti San Jose. Oba čeští hráči v kádru Predators se přesunuli na farmu do Milwaukee do nižší AHL. Nashville už dnes trénoval v Bernu, kde jej v pondělí od 20:00 čeká generálka proti tamnímu SC.

Třiadvacetiletý Vomáčka v minulé sezoně působil ještě o soutěž níže než v AHL v celku Florida Everblades v ECHL. Odchytal 22 zápasů s průměrem 3,17 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 89,7 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Rodáka z Turnova draftovali Predators v roce 2017 v pátém kole jako 154. hráče v pořadí a v letech 2018 až 2021 působil na University of Connecticut v NCAA. Někdejší mládežnický reprezentant se v roce 2016 vydal z Hradce Králové do mládežnických soutěží do zámoří. Nejdříve chytal rok za Corpus Christi Ice Rays v NAHL a potom sezonu za Lincoln Stars v USHL. V přípravě za Nashville nenastoupil.

Dvaadvacetiletý Kondelík působil také na University of Connecticut od roku 2018 až do loňska. V druhé polovině března podepsal s Nashvillem dvouletou nováčkovskou smlouvu a ještě stihl na konci minulé sezony dva duely za Milwaukee, v nichž nebodoval.