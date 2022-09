Případ první: Matěj Blümel (Dallas). Po úvodních zápasech letošního mistrovství světa ve Finsku bylo jasné, že už se v extralize neobjeví. Zapadl skvěle do lajny s Davidem Krejčím a Romanem Červenkou, neztratil se ani po příjezdu Davida Pastrňáka.

„Měl jsem Matěje v týmu, když jsem byl asistentem u dvacítky, a zrovna do něj bych neřekl, že se může tak zlepšit," tvrdil nejproduktivnější hráč dějin New Jersey Devils Patrik Eliáš. V Edmontonu si asi drbou hlavu, proč s útočníkem, kterého v roce 2019 draftovali ze 100. místa, nepodepsali smlouvu a nechali si na něj propadnout práva. Technicky zdatného bruslaře s účinnou koncovku tak po MS na dva roky podškrábli Stars.

"Nebojí se jít s pukem do brány, to je hodně důležitý. Myslím, že by měl dostat šanci a zahrát si," neskrývá Milan Antoš v pořadu Příklep na Sport.cz. Zda odehraje osmdesát zápasů, to si neodvážil odhadnout. "Bude záležet, jak to zvládne fyzicky a zdravotně."

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tim Bender z Německa, český útočník Matěj Blümel a německý brankář Andreas JenikeFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Dvaadvacetiletý Blümel se ofenzivně zaskvěl v přípravě mezi nováčky, kde ale často nastupoval proti soupeřům o tři, čtyři roky mladším, a jeho zkušenosti byly znát. Na kempu Dallasu je však celkem 34 útočníků a nový kouč Peter DeBoer možná nemá jasno o dvou, maximálně třech místech. Reálnější je zatím přesun na farmu k Texas Stars.

Případ druhý: Lukáš Klok a Ronald Knot (oba Arizona). Společně hráli v Rusku za Nižněkamsk, absolvovali bok po boku olympiádu a nyní se defenzivní duo K+K vydalo společně hledat štěstí i na kemp Coyotes, do společnosti dalších 15 beků. Nedraftovaní obránci mají dvoucestné smlouvy, takže se nejspíš objeví na farmě v Tucsonu.

V roce 2018 společně odcházeli do Montrealu reprezentační beci Michal Moravčík a David Sklenička, ale zahráli si jen v AHL a zase se vrátili do Evropy. V jednom z nejslabších týmů NHL, kde v minulé sezoně nečekaně prorazil gólman Karel Vejmelka, však není tak nabitá konkurence. Může se ale stát, že Češi o volné místo budou soupeřit mezi sebou.

Případ třetí: David Jiříček (Columbus) a Jiří Kulich (Buffalo). Jejich jména zazněla v prvním kole letošního draftu. Plzeňského beka ze 6. pozice vzali Blue Jackets, karlovarský útočník z 28. místa zamířil k Sabres. Osmnáctiletí teenageři patřili k oporám na MS v Edmontonu, kde česká dvacítka skončila nečekaně čtvrtá, když ve čtvrtfinále vyřadila favorizované USA. Překvapením by ale bylo i to, pokud by si už na podzim zahráli v NHL.

Větší šanci má zřejmě pravák Jiříček, kterého by si mohl vzít do parády nejlepší bek Columbusu Zach Werenski. Nejlepší hráč MS do 18 let Kulich je jedním ze 34 útočníků na kempu Buffala a nadějných mladíků do ofenzivy mají Sabres hromadu. „Kdyby to nevyšlo, tak bych mohl hrát na farmě nebo ještě na rok ve Varech," dumal Kulich.

"Má sklony jít s pukem dopředi. Na dvacítkách mě o tom přesvědčil. Je rychlý a dravý. Nebojí se střílet z úhlu, to mám já osobně rád. Možná je ale třeba ještě rok zkusit AHL, otlouct se, přibrat. A pak si myslím, že by měl být stabilním hráčem NHL. Dávám mu maximálně dva roky a měl by být v NHL," konstatuje Antoš v Příklepu.